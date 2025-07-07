В ночь на понедельник, 7 июля, состоялся финал Золотого Кубка КОНКАКАФ. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025, финал

США – Мексика – 1:2

Голы: Ричардс, 4 – Хименес, 27, Альварес, 78

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США начали матч активно и уже на 4 минуте сумели открыть счет. После подачи стандарта Ричардс мощно пробил головой, мяч попал в перекладину, но все же пересек линию. Более 20 минут понадобилось Мексике, чтобы отыграться. Оборона американцев слишком легко позволила Хименесу принять передачу и пробить. Первый тайм завершился со счетом 1:1!

После перерыва Мексика, казалось, чаще подходила к воротам соперника. Впрочем, их моменты не несли безумной опасности. Гол забить мексиканцам позволил стандарт. Подачу Васкеса замкнул Альварес. До финального свистка счет не изменился – 1:2 и Мексика добыла свой 13-й кубок КОНКАКАФ (с учетом чемпионата КОНКАКАФ). У США – семь побед на турнире. Стоит заметить, что Маурисио Почеттино в Европе не выиграл ни одного финала.