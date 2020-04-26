Мексика досрочно завершила чемпионат – местная лига приняла радикальное решение

Чемпионат Мексики никого не понизит в классе по итогам нынешнего сезона.

Руководство чемпионата Мексики решило досрочно завершить розыгрыш местного турнира, сообщает Marca.

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Также на собрании боссов лиги было принято решение никого не понижать в классе в течение шести лет. Такие действия обусловлены тяжелым финансовым положением клубов в условиях пандемии.

После 10-ти туров нынешнего сезона чемпионата Мексики лидером турнирной таблицы является Крус Асуль.

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