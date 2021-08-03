Олимпиада. Футбол, мужчины, 1/2 финала

Мексика – Бразилия – 0:0 (LIVE, овертайм)

Мексика перестреляла Южную Корею в матче с 9 забитыми мячами. Перед тем "ацтеки" отгрузили 4 гола Франции. Словом, команда-феерия. Бразилия била Египет в своем четвертьфинале с экономией силы. "Селесао" настраивались на реванш за поражение от мексиканцев в финале ОИ 2012. Удивительно, но бразильцы до сих пор лишь раз (на родине в 2016 году) выиграли футбольное золото Олимпиады в мужском турнире. Лучший бомбардир нынешнего турнира (у Ришарлисона 5 голов и 1 ассист) стремился развить успех Неймара и компании. Но и у "триколор" есть свои голеадоры: сразу 4 игрока организовали минимум 3 забитых мяча для своей команды.

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Первый момент лишь на 10 минуте. Опытный Мартин выиграл воздух после фланговой подачи, но не сумел переправить снаряд хотя бы в створ. Бразилия душит высоким прессингом. Мексика отвечает на это быстрыми контратаками через своих крайков. Самба действующих чемпионов на границе штрафной "ацтеков". Дани Алвес ворвался и отдал, Ришарлисон решил улучшить позицию для Клаудиньо, в итоге блок защитников. Гимараеш классно вывел экс-защитника Аталанты и Севильи чуть не во вратарскую, но Очоа потянул расстрельный удар Араны. Дани Алвес сначала сбросил Антони, а потом решил проверить мексиканскую легенду сам. Мощный выстрел со штрафного, третий подряд сейв "Мемо".

Антони продрался по правому краю и отдал на ход. Дуглас Луис умело рисовал фол соперника в штрафной. VAR проверил эпизод и заставил главного арбитра, болгарина Кабакова, отменить назначение пенальти. Бразилия играла осторожно и почти идеально вблизи владений Сантоса до 42 минуты. А там дальний заброс на правый фланг, перевод в центр и коварный удар Луиса Ромо под перекладину. Мексиканский опорник, чьи результативные действия уже принесли две победы на турнире, мог отличиться первым ударом своей команды в створ ворот, но 31-летний кипер выручил.

"Ацтеки" ощутимо ожили под занавес тайма. Очередная быстрая контра, и только Диего Карлос успевает заблокировать удар Антуны метров с 8. Мартин снова выиграл дуэль на втором этаже, но не попал. Мексика все же поострее, несмотря на 67% владения "селесао". В то же время Бразилия не позволяет ей продемонстрировать свои забивные таланты на полную, осознавая силу соперника. Приходится жертвовать атакой. Очоа выглядит стеной в воротах, а бразильцы до перерыва пробивали из пределов штрафной значительно реже (1:4).

После перерыва игра еще больше успокоилась. Антони удалось пробиться к штрафной, однако удар в ближний угол – не совсем то, что может озадачить 36-летнюю мексиканскую легенду. Начались локальные стычки и грубости. Откровенно нервничает Ришарлисон – мексиканцы, конечно, играют на грани фола, но эмоции вызваны больше тем, что в атаке банально ничего не получается. По 5 ударов за 80 минут. Не самое яркое зрелище от атакующих команд в борьбе за олимпийские медали.

И вот он золотой момент. Ришарлисон после роскошной подач 38-летнего Дани Алвеса пробил наконец-то без шансов для Очоа – штанга! Тот же форвард Эвертона первый на добивании, но с острого угла уже было никак попасть. Мексиканцы ответили своей подачей со стандарта и ударом без проблем для голкипера. Второй тайм подряд команды будто ждут последних минут, чтобы активизироваться в атаке. Третий момент создает титулованный Алвес, но Ришарлисон с рикошетом пробивает в Очоа, 8 сэйвов которого остановили Бразилию на ЧМ-2014.