Мексика – США – 1:0 – видео триумфального гола и обзор финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Судьбу финала Золотого кубка КОНКАКАФ в пользу Мексики решил единственный гол – его забил экс-игрок Барселоны Джонатан Дос Сантос.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал

Мексика – США – 1:0

Гол: Джонатан Дос Сантос, 73

За стартовые 30 минут финала США создали три прекрасных момента, но Пулишич, Алтидор и Арриола их упустили. В начале второго тайма американцам снова не повезло – после удара Морриса Гуардадо вынес мяч с линии ворот.

У мексиканцев на ударной позиции оказывался Джонатан Дос Сантос. Если до перерыва ему немного не хватило точности, то на 73-й минуте экс-игрок Барселоны после элегантного паса пяткой от Хименеса пробил от перекладины в сетку ворот США.

Это 8-й континентальный трофей для сборной Мексики – она самая титулованная в КОНКАКАФ.

Золотой кубок КОНКАКАФ: Мексика минимально одолела США в финале и завоевала трофей