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Мексика – Швеция: послематчевая пресс-конференция Хуана Карлоса Осорио

21:09 46 Читати українською
Мексика – Швеция: послематчевая пресс-конференция Хуана Карлоса Осорио
Хуан Карлос Осорио / Фото из соцсетей

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал поражение своей команды в матче со Швецией и выход в плей-офф ЧМ-2018.

"Во-первых, должен сказать, что мы идем дальше, потому что разбили Германию и Южную Корею. И тем не менее, я чувствую определенную боль. Мы пропустили три гола – это слишком много. Я многому научился в этом матче.

Когда мы играем против команды с вертикальным футболом, мы играем в три защитника, сегодня впервые я поставил четырех защитников против такой сборной. Учитывая то, что мы играли очень хорошо раньше, я оставил ту схему, которая давала результат. Нам нужно не отказываться от игры в своем стиле, даже против команд, которые хорошо играют вверху.

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Шведы меня совсем не удивили. Они преданы одной идее игры, прониклись ней, и я уважаю эту идею. Это их выбор и я уважаю его. Если они продолжат играть так, результат придет. У шведов хорошо работает команда, много высоких игроков, они прекрасно борются. Но талантливым такой футбол я бы не назвал.

Сегодня и после выхода в плей-офф, я бы выбрал такое поражение, чем победу при плохой игре", – цитирует Карлоса Осорио издание sport24.

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ЧМ 20183 тур

Мексика - Швеция: Среда 27 июня 2018

Мексика
Матч окончен
0 : 3
Швеция
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