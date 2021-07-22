Мексика без проблем переиграла соперников из Франции в 1-м туре Олимпийских игр. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Мексика – Франция на Футбол 24.

Первый тайм был спокойным в исполнении обеих команд, но второй осчастливил зрителей. Доминировала в нем Мексика. Сначала Лайнес эффектно протянул мяч по флангу без особого сопротивления, отдал на 11 метров, а Вега головой переправил мяч в дальний угол.

Мексика красиво разнесла Францию на Олимпиаде – приближается третий кошмар сборных "ле блё" за лето

Удвоил преимущество "зеленых" Кордова мощным ударом. Франция ответила голом Жиньяка с пенальти, но после еще пропустила дважды – красиво забивали Антуна и Аггире.

4:1 – Мексика возглавила группу А, а в следующем туре сыграет против Японии. Франция же будет иметь шанс реабилитироваться в матче с Южной Африкой.