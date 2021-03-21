Форвард Мехелена Марьян Швед за короткий период сумел полностью изменить мнение клубного руководства относительно своей персоны. После критики главного тренера и одноклубников украинец значительно прибавил, что вылилось в забитые голы и доверие наставника Вутера Вранкена.

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Как следствие, бельгийцы вступили в переговоры с Селтиком, которому и принадлежат права на Шведа – боссы Мехелена стремятся выкупить 23-летнего украинца у шотландцев. По сообщению ВВС, "кельты" хотели выручить от продажи Марьяна 3 миллиона фунтов, однако сейчас готовы снизить свои аппетиты, что вызвало интерес у боссов Мехелена.

Напомним, Швед перешел в Селтик из Карпат летом 2019 года за 1,8 миллиона фунтов. В текущем сезоне он провел за бельгийскую команду 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона, а контракт с Селтиком – до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает украинском в 1 млн евро.

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