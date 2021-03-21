Мехелен ведет переговоры с Селтиком относительно выкупа Шведа
Украинский легионер шотландского клуба вскоре может стать полноправным футболистом бельгийской команды.
Форвард Мехелена Марьян Швед за короткий период сумел полностью изменить мнение клубного руководства относительно своей персоны. После критики главного тренера и одноклубников украинец значительно прибавил, что вылилось в забитые голы и доверие наставника Вутера Вранкена.
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Как следствие, бельгийцы вступили в переговоры с Селтиком, которому и принадлежат права на Шведа – боссы Мехелена стремятся выкупить 23-летнего украинца у шотландцев. По сообщению ВВС, "кельты" хотели выручить от продажи Марьяна 3 миллиона фунтов, однако сейчас готовы снизить свои аппетиты, что вызвало интерес у боссов Мехелена.
Напомним, Швед перешел в Селтик из Карпат летом 2019 года за 1,8 миллиона фунтов. В текущем сезоне он провел за бельгийскую команду 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона, а контракт с Селтиком – до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает украинском в 1 млн евро.
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