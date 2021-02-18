"На холоде немного трудно было начинать матч, но потом пошел адреналин, согрелись. В первом тайме было сложнее, ведь Динамо хорошо прессинговало. Во втором тайме стало легче. Мы уже сами прессинговали, выполнили несколько кроссов, один из которых стал результативным.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сегодняшний мой гол – пожалуй, самый важный в сезоне, но не в карьере. Так или иначе, очень важно, что мы забили. Каждый выездной гол в еврокубках имеет огромное значение. Теперь мы можем спокойно готовиться к ответному матчу", – сказал Мехеле.

Напомним, первый матч противостояния 1/16 финала между Динамо и Брюгге на столичном НСК Олимпийский завершился вничью 1:1. На гол Виталия Буяльского точным ударом ответил именно Брендон Мехеле. Ответный матч состоится уже через неделю в Бельгии.

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