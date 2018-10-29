Мегремич рассказал, чего не хватило Карпатам для победы над Александрией

Защитник Карпат Ади Мегремич прокомментировал поражение от Александрии в матче 12-го тура УПЛ.

"Что случилось, когда нам забивали первый гол? Я до сих пор не могу этого понять. Возможно я плохо услышал, что мне кричал вратарь... В итоге получилась очень досадная ошибка, которая стоила нам пропущенного мяча. Мне трудно это объяснить.

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Нет, мы не чувствовали давления от соперника. Кроме двух наших ошибок ничего больше и не было. Одна ошибка – это моя прямая вина, за которую мне очень жаль. Наверное, у каждого игрока такое бывает раз в жизни. Мы не собирались проигрывать этот матч, очень хотели выиграть.

Я бы не очень хотел говорить о судействе. Но можно вспомнить матчи против Арсенала или Динамо, где было довольно много различных неприятных ситуаций.

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Мы должны смотреть на себя и не делать таких ошибок. Я считаю, что Карпаты провели очень хороший матч. У нас было и преимущество, и моменты. Не хватило немного везения", – цитирует Мегремича официальный сайт Карпат.