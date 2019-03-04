Мегремич прокомментировал свой курьезный автогол в дерби со Львовом

Защитник Карпат Ади Мегремич отреагировал на свою ошибку в матче 20 тура УПЛ против Львова.

"Очень жаль, что мы так сыграли в дерби. Они играли на ничью, однако заработали три пункта. Не знаю, сейчас много эмоций после матча... Жаль, что мы проиграли из-за моей ошибки. Мяч летел так, что не было видно. Далее был рикошет, и мяч залетел в ворота.

Карпаты – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

В первом тайме мы все действовали не так, как нужно. Было много ошибок в передачах. Фактически мы проиграли поединок еще в первом тайме. Жаль, что после победы в Полтаве мы не продлили хороший старт года. Впереди поединок на выезде с Шахтером. Будем работать на тренировках, чтобы сыграть лучше. Надо двигаться дальше.

Соперник с первых минут играл от обороны. Они не часто беспокоили нас и действовали от защиты. Им повезло забить гол со стандарта. В конце концов, достигли того, чего хотели", – цитирует Мегремича официальный сайт Карпат.

Карпаты – Львов: курьезный автогол как символ невыразительной игры, серьезная пощечина "львам" от новоиспеченных соседей