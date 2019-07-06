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Мегремич перешел из Карпат в Авеш

10:57 38 Читати українською
Мегремич перешел из Карпат в Авеш
Ади Мегремич / ФК Карпаты

Защитник Карпат Ади Мегремич стал игроком португальского Авеша.

Авеш на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Ади Мегремича. Контракт рассчитан на 3 года.

Нестеров покинул Карпаты

Боснийский футболист покинул Карпаты после завершения сделки 30 июня, не сумев согласовать детали новой. Игрок провел во Львове 1 сезон, сыграв 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Карпаты по итогам сезона 2018/19 оказались в зоне плей-офф за право остаться в УПЛ, но победили луцкую Волынь и сохранили прописку.

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