Мегремич перешел из Карпат в Авеш

Защитник Карпат Ади Мегремич стал игроком португальского Авеша.

Авеш на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Ади Мегремича. Контракт рассчитан на 3 года.

Нестеров покинул Карпаты

Боснийский футболист покинул Карпаты после завершения сделки 30 июня, не сумев согласовать детали новой. Игрок провел во Львове 1 сезон, сыграв 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Карпаты по итогам сезона 2018/19 оказались в зоне плей-офф за право остаться в УПЛ, но победили луцкую Волынь и сохранили прописку.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ