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Аргентина подтвердила участие в Копа Америка – Месси приписывали лидерство в бунте капитанов

Матч-открытие между Бразилией и Венесуэлой запланирован на 14 июня, начало в 00:00 по киевскому времени. Также в турнире примут участие Аргентина, Боливия, Эквадор, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили.

Добавим, что нынешняя Копа Америка должна начаться 14 июня. Предварительно хозяевами турнира были Колумбия и Аргентина, однако их лишили этого права из-за сложной ситуации с коронавирусом. Соревнования перенесли в Бразилию, которая также не может похвастаться низкими показателями заболеваемости.

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