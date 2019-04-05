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MEGOGO покажет полуфиналы и финал Кубка Англии

13:39 47 Читати українською
MEGOGO покажет полуфиналы и финал Кубка Англии
Манчестер Сити / ФК Манчестер Сити

Полуфиналы и финал Кубка Англии будут транслироваться на MEGOGO.

MEGOGO получил права на показ полуфинальных и финального матча Кубка Англии, сообщил один из комментаторов сервиса Вадим Скичко.

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"+1 турнир на MEGOGO. В ближайшие выходные вы сможете посмотреть полуфиналы, а 18 мая – финал старейшего клубного турнира в истории футбола – Кубка Англии", – написал Скичко в своем Twitter.

Напомним, сервис обладает правами на показ чемпионатов Испании, Германии и Франции. Ранее сообщалось, что со следующего сезона MEGGO может транслировать матчи УПЛ.

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Теги
Англия Кубок Англии Кубок Англии 2018/19 Вадим Скичко
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