Кубковые матчи украинцев в Турции можно будет посмотреть на всем известной платформе.

Медиасервис MEGOGO получил права на показ матчей Кубка Турции сезона-2024/25, начиная со стадии четвертьфинала.

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В разделе "Другой футбол" уже появилась информация о запланированных трансляциях, которые состоятся с 1 по 3 апреля.

Одним из центральных противостояний станет поединок 2 апреля, где Трабзонспор, за который играют украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, встретится с Бодрумспором.

Кстати, этой зимой немало украинских футболистов перебрались в Турцию. Сикан и Зубков покинули Шахтер ради Трабзонспора, а Степаненко решил продолжить карьеру в Эюпспоре. Арсений Батагов начал выступления за Трабзонспор летом 2024 года.

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