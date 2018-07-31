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MEGOGO будет транслировать матчи Ла Лиги

18:30 88 Читати українською
MEGOGO будет транслировать матчи Ла Лиги
MEGOGO будет транслировать матчи Ла Лиги

Матчи чемпионата Испании на территории Украины покажет видеосервис Megogo.

Испанская Ла Лига и MEGOGO договорились о сотрудничестве – видеосервис получил эксклюзивные права на прямые трансляции всех матчей чемпионата Испании на территории Украины, сообщает mediasat.info.

Видеосервис будет транслировать все 10 матчей каждого тура Ла Лиги в прямом эфире с возможностью смотреть поединки в записи.

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Также зрители MEGOGO будут иметь доступ к огромному объему другого футбольного видеоконтента – клипы, видеонарезки, обзоры матчей, футбольные и околофутбольные сюжеты и многое другое.

Напомним, что ранее матчи Ла Лиги на территории Украины транслировали телеканалы Футбол 1/2, но в новом сезоне руководство каналов решило показывать Серию А вместо чемпионата Испании.

Теги
Испания Трансферы Чемпионата Испании Ла Лига
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