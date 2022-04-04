ПСЖ легко разгромил Лорьян в 30-м туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Главным героем стал Килиан Мбаппе. Молодой француз дважды расписался в воротах Лорьяна и отдавал результативные передачи на Неймара (дважды) и Лионеля Месси (раз).

Месси, Мбаппе и Неймар впервые вместе забили в одном матче за ПСЖ – разгромная победа на пути к чемпионству