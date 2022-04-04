Мегарезультативная феерия Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Лорьян – 5:1
12:43 - Читати українською
ПСЖ легко разгромил Лорьян в 30-м туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Главным героем стал Килиан Мбаппе. Молодой француз дважды расписался в воротах Лорьяна и отдавал результативные передачи на Неймара (дважды) и Лионеля Месси (раз).
Месси, Мбаппе и Неймар впервые вместе забили в одном матче за ПСЖ – разгромная победа на пути к чемпионству
Разгромная победа еще на шаг приблизила ПСЖ к чемпионству. Подопечные Маурисио Почеттино за 8 туров до конца сезона Лиги 1 на 12 пунктов опережают идущий вторым Марсель.
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