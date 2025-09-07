Португалия разбила Армению в матче отбора на ЧМ-2026. Смотрите видео голов и обзор игры.

Португальцы еще в первом тайме довели счет до разгромного. Отличились Жоау Феликс, Криштиану Роналду и Жоау Канселу.

Португалия сокрушила Армению в Ереване – Роналду оформил дубль, забив 942-й гол в карьере

После перерыва нападающие Аль-Насра оформили эффектные дубли. Роналду разрядил пушку с 22 метров, а Феликс "скорпионом" протолкнул мяч мимо кипера. Криштиану покорил два выдающихся юбилея – 140 голов за сборную и 1200 результативных действий в карьере в целом. Финальный свисток зафиксировал победу Португалии над Арменией со счетом 5:0.