Украинцы могут принять участие в тираже, купив официальные лотерейные билеты онлайн на сайте theLotter.net, ведущем в мире лотерейном сервисе.

"Согласно правилам Mega Millions, вам не обязательно быть американским гражданином или резидентом, чтобы играть в американские лотереи, – отмечает Адриан Коорманс, представитель сервиса. – TheLotter действует как служба доставки лотерейных билетов для клиентов со всего мира с 2002 года, а теперь эта услуга доступна и жителям Украины".

Заявление было сделано после того, как джекпот [в размере 632,6 миллионов долларов] другой популярной американской лотереи Powerball был выигран 5 января этого года участниками из Калифорнии и Висконсина. Выигрышными номерами по результатам того знаменательного тиража стали: 6, 14, 25, 33 и 46, и номер Powerball 17.

Вот как вы можете попытаться выиграть джекпот $325 миллионов из Украины:

"Чтобы принять участие в тираже, вы можете самостоятельно заполнить билет вашими счастливыми номерами, или воспользоваться услугой автовыбора, – говорит Коорманс. – Игра в лотерею онлайн на сайте ничем не отличается от покупки билетов в киосках. На сайте вы можете принять участие в одной из 50 ведущих мировых лотерей, самостоятельно выбрать, сколько полей вы хотите заполнить, и во скольких тиражах принять участие".

1. Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net:

2. Выберите лотерею Mega Millions:

3. Отметьте 6 номеров:

4. Подтвердите покупку.

Официальные лотерейные билеты

Сразу после оформления заказа представители сервиса приобретут официальные билеты Mega Millions в лицензированном лотерейном магазине от имени клиента. Билеты сканируются и загружаются в аккаунт клиента перед розыгрышем.

Право собственности клиента на билеты гарантируется, а сами билеты защищены и могут быть использованы для получения призов, если они окажутся выигрышными. Победителям джекпота, возможно, придется лететь в Соединенные Штаты, чтобы лично забрать свой приз, но в этом случае компания помогает организовать поездку за свой счет.

"Весь процесс полностью прозрачен, все транзакции регистрируются и всегда доступны, – отмечает Коорманс. – TheLotter добавляет небольшую комиссию за обслуживание к стоимости билета, при этом с выигрышных билетов комиссия не взимается. Призовые деньги, выигранные нашими клиентами, полностью принадлежат им!"

Клиенты со всего мира выигрывают в лотереи онлайн

За годы работы сервис выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов более, чем шести миллионам победителям со всего мира.

Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей выигрыш в 1 миллион долларов (приз второй категории). Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы 15 миллионов долларов.

Следующий тираж Mega Millions

На сайте еще не было победителей джекпота из Украины, но кто знает? Возможно, это случится уже в эту пятницу. Жители Украины, желающие принять участие в тираже Mega Millions в эту пятницу, с гигантским джекпотом в 325 миллионов долларов, могут купить билеты онлайн прямо сейчас, на сайте theLotter.net.

Желаем удачи!