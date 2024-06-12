Медицинский персонал Барселоны составил для Гави план, согласно которому опорный полузащитник сможет набрать свою оптимальную форму без её форсирования. Как информирует Esports RAC1, игрока постепенно будут подпускать к составу, начиная с ноября.

Гави сделали операцию после ужасной травмы – известны сроки восстановления хавбека Барселоны

После года "простоя" Гави сможет набрать оптимальную форму лишь к началу 2025 года. Сообщается, что его восстановление проходит позитивно – колено хорошо реагирует на нагрузки.

Напомним, что в конце ноября 2023 года Гави получил травму в матче отбора к Евро-2024 против Грузии (3:1). Ему диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и частичный отрыв наружного мениска.

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В