Музыка: Украинская. Уже 4-5 лет, как отдаю предпочтение нашим исполнителям. Люблю стиль R'n'B, нравится творчество BURLA и многих других.

Кино: Пересмотрел очень много фильмов и сериалов. Из последнего – "Черный список", сериал на 10 сезонов.

Актер или актриса: Том Хэнкс и Дензел Вашингтон.

Книга: Честно говоря, я не сильно люблю читать. Но мой кум Руслан Степанюк когда-то заставил осилить 3-4 книжки. Давал мне почитать.

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Блюдо: Паста с лососем или мясом. Когда возвращаюсь со сборов, очень хочется борща и вареников, которые готовит жена.

Алкоголь: Пиво.

Авто, на котором ездите сейчас: BMW.

Аксессуар: Обручальное кольцо. Не ношу больше ничего, кроме него.

Самый большой штраф в карьере: Сергей Георгиевич Дирявка как-то меня оштрафовал, когда я вышел на Кубок в Николаеве в пластмассовых шипах. Хотя он рекомендовал брать железные. Штраф достиг тысячи гривен или чуть больше – по тем временам (начало 2010-х) это было существенно. Сейчас вспоминаем тот случай с улыбкой. Свои штрафы могу посчитать на пальцах одной руки.

Самый красивый город или место, где вы побывали: Полтава и Тернополь. В Лондоне очень прикольно. С женой и детьми ездили в Объединенные Арабские Эмираты – тоже понравилось. Много классных мест – всех не перечислить. Львов, Буковель, любил ездить на море в Затоку. Украина очень богата красивыми уголками.

Спортсмен: Мне сейчас нравится Усик, его отношение к людям и к делу. Когда-то импонировал Зинедин Зидан.

Команда (кроме Ворсклы): Это провокационный вопрос (улыбается). Ну, Барселона мне нравилась. И это при том, что импонировал Зидан из Реала, представляете? Еще Карвахаль привлекал внимание.

Кем мечтали стать в детстве: Водителем автобуса или грузовика. Потому что мой отец этим зарабатывал на хлеб. Нередко парковал автобус возле дома и позволял мне и моим друзьям покрутить руль. Мы представляли, что везем пассажиров (Улыбается). Было весело в то время.

Фобия: Мне очень тяжело находиться долгое время без семьи. На сборах по две тренировки, уставший, спишь и снова к работе. Нет того движения, нет детского шума – мне этого не хватает.

Нефутбольный талант: Петь я точно не умею – можно убедиться, найдя видео на YouTube. Люблю поехать на рыбалку. Профи себя не назову – просто отдыхаю.

Если бы была возможность познакомиться с любой мировой знаменитостью – кого бы выбрали: Гм, с Усиком я уже познакомился и даже фото есть. Так что, выбор сделаю в пользу Владимира Зеленского. Что бы его спросил? Как и все украинцы, наверное: когда победа? – сказал Пердута для YeSport.

Напомним, что Пердута присоединился к Ворскле в 2012 году, перейдя из киевской Оболони. С тех пор он провел 343 поединка на клубном уровне, в которых отметился тремя голами и 33 ассистами. Недавно Игорь подписал контракт с Зарей.

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