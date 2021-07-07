"Летом 2018 года я впервые побывал в Шотландии и даже прошел предсезонные сборы вместе с Хартсом (Максима туда пригласил тогдашний тренер команды Крейг Левин, увидел игрока в Киеве, когда приезжал в столицу Украины на финал Лиги чемпионов, – Футбол 24). Не только тренировался, но и участвовал в товарищеских матчах. В составе молодежной команды играл против Ливерпуля, Астон Виллы, Эвертона и шотландских клубов. Тем же летом начал тренироваться с первой командой.

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Оформление документов в Великобритании – это отдельная тема, и здесь огромную роль сыграли мои родители, особенно папа, без его терпения и помощи ничего бы не получилось. Мама и сестра меня поддерживали, я им очень благодарен.

В Сент-Джонстоне главным и важнейшим считаю обстановку. Без преувеличения могу сказать, что мы одна сплоченная семья – начиная от игроков и заканчивая директорами. Все поддерживают друг друга, ты можешь спокойно подойти к старшим партнерам и посоветоваться – тебе помогут. Все с пониманием относятся к молодым игрокам.

Мне предстоит проделать много работы, чтобы завоевать место в составе Сент-Джонстона. Но я не боюсь этого. Кроме работы нужно еще и терпение. Естественно, как и любой другой футболист, мечтаю завоевывать трофеи со сборной своей страны", – сказал Кучерявый в комментарии Tribuna.

Напомним, контракт между украинским хавбеком и шотландским клубом рассчитан на три года.

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