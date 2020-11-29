"В игре (с ФК Минск (4:2) – прим. Футбол 24) была драма. Мы дважды по ходу матча проигрывали и смогли вырвать победу. На последних минутах мы забили. В напряженной игре смогли одержать победу и это очень здорово. Радость была просто невероятная.

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15 лет этот клуб не выигрывал золотые медали. Люди заждались. Для всех болельщиков и руководства это была долгожданная победа. Слава богу, что мы ее получили. Очень и очень много людей сегодня в Солигорске счастливы.

Была серьезная борьба за первое место: пять-шесть команд боролись за золотые медали. Поэтому было интересно и сложно.

Мы пообщаемся по телефону с Вернидубом (Юрий Вернидуб тренировал Шахтер С в начале сезона – прим. Футбол 24). В такие моменты нужно спокойно позвонить и поговорить. Нам есть что сказать друг другу. Такой телефонный разговор обязательно состоится.

Я мечтаю вернуться в Украину и выиграть с командой чемпионство, а также хочу попасть с ней в группу Лиги чемпионов", – сказал Григорчук в комментарии Футбол News.

Заметим, солигорский Шахтер стал чемпионом Беларуси в последнем туре, опередив БАТЭ только на один пункт. Роман Григорчук возглавил команду посреди сезона, заменив на тренерском мостике Юрия Вернидуба.

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