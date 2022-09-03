"Вот и пришло то время, когда мне нужно попрощаться с уже ставшим родным клубом, с легендарным именем Заря Луганск.

"Не мог подумать, что стану игроком Динамо": новичок киевлян – о позициях на поле, готовности к дебюту и 7-й номер

Это было непревзойденное время, которое многому научило меня. Я безгранично благодарен всем: президенту, моим тренерам, болельщикам, персоналу и ребятам, которые стали моей семьей. Вы навсегда в сердце моем.

Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск, проехать по спокойным и цветущим улицам и посмотреть или сыграть на главном стадионе в свою любимую игру. Верим – этот день близко, благодаря ребятам на передовой и всем, кто любит Украину в тылу. Все будет Украина", – написал Кабаев на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Владислав стал первым новичком Динамо – киевляне выложили за хавбека Зори 1,2 млн евро.

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