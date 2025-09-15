"Конечно, самая большая мечта Ильи в футболе – это сборная Украины. Он очень сильно этого хочет, и я вижу, сколько сил и энергии вкладывает ежедневно, чтобы быть достойным этого вызова.

Для него это не просто цель, а что-то особенное и очень важное. Я уверена, что эта мечта осуществится, потому что он реально заслуживает.

А еще, как Илья всегда говорит, он хочет, чтобы буква "У" в УПЛ сменилась на "А". Думаю, все поняли, о чем речь. А от меня – только поддержка и вера", – сказала Креминская в интервью Yesport.

Напомним, Крупский – воспитанник запорожского Металлурга. В феврале 2021-го перешел в Ворсклу. В январе 2025-го был выкуплен Металлистом 1925 за 1,5 млн евро, но доиграл сезон в полтавской команде. В текущем первенстве сыграл за харьковчан 6 матчей, без результативных действий.

