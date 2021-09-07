"Ждал этого, мечта детства. Мне кажется, у каждого футболиста, который начинает свой путь, есть мечта представлять свою национальную команду. Поэтому я очень рад, что я здесь. Ребята все приняли хорошо. Готовимся к игре.

Довызванные игроки провели первую тренировку в сборной Украины – подготовка к Чехии продолжается

Главный тренер объяснил, что требует от футболистов, что будет требовать от меня на футбольном поле. На тренировках атмосфера хорошая. Все на позитиве.

Сборная Чехии – хорошая команда. Есть футболист, забивший на Евро-2020 четыре мяча. Постараемся выйти и добиться положительного результата.

Когда играет национальная команда, такого понятия, как товарищеская игра, нет. Будем отдаваться максимально, потому что защищаем честь страны", – сказал Кочергин для Youtube-канала УАФ.

Товарищеский матч Чехия – Украина запланирован на 8 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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