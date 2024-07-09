Форварду Челси Марку Гиу придется отложить осуществление своей мечты как минимум на один сезон.

В июле "синие" объявили о переходе 18-летнего испанца из Барселоны. Челси, чтобы привлечь Марка Гиу, выплатил "кулес" отступные за игрока. Форвард мечтал играть в АПЛ, поэтому согласился на переход. Впрочем, дебют в чемпионате Англии вероятно придется отложить.

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Как сообщает Mundo Deportivo, лондонцы имеют в своей команде достаточно игроков атаки, поэтому размышляют над тем, что отдать Марка Гиу в аренду на сезон 2024/25. Севилья, которая ищет усиление в атаку, поскольку будущее Эн-Несири не определено, Рафа Мира уйдет из команды, а остается только Исаак Ромеро.

Стоит напомнить, что Марк Гиу подписал пятилетний контракт с Челси с опцией еще на год.

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