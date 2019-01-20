Мбокани: Украинцы – прекрасные люди и заслуживают лучшей жизни

Экс-форвард Динамо Дьемерси Мбокани вспомнил период жизни в Украине.

"Даже несмотря на то, что мои дела в Украине не всегда шли так, как мне бы того хотелось, я до сих пор с теплотой и ностальгией вспоминаю свою украинскую эпопею. Так получилось, что я попал в Украину в тот самый момент, когда политические страсти там максимально обострились.

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Все эти революционные события я имел возможность наблюдать прямо из окон моей квартиры, которая находилась в самом центре Киева. Народ хотел перемен, вышел на улицы и добился своего. Украинцы – прекрасные люди! Добрые, веселые, трудолюбивые, и они заслуживают лучшей жизни.

Мой первый украинский сезон я оцениваю как вполне удачный для дебютанта. Это чуть позже у меня начались недоразумения с Сергеем Ребровым, тогдашним тренером Динамо, но даже это не помешало мне получать удовольствие от украинского футбола.

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А вот мои отношения с президентом клуба всегда оставались дружественными и корректными. Я по сей день благодарен Игорю Суркису за то, что он дал мне возможность осуществить мою давнюю мечту – оказаться в Англии и сыграть в сильнейшем и самом престижном чемпионате континента", – цитирует Мбокани "Команда №1".