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Мбокани стал лучшим бомбардиром Бельгии – в топ-7 оказались сразу два экс-форварда Динамо

15:28 45 Читати українською
Мбокани стал лучшим бомбардиром Бельгии – в топ-7 оказались сразу два экс-форварда Динамо
Дьемерси Мбокани / Фото ФК Динамо

Чемпионат Бельгии завершился досрочно – время подводить итоги сезона.

Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани с 18-ю голами возглавил рейтинг бомбардиров чемпионата Бельгии по итогам сезона 2019/20.

Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ

Стоит отметить, что форвард Гента Джонатан Дэвид также забил 18 мячей, но у конголезца больше точных ударов на выезде, поэтому ему присудили первое место.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук также попал в рейтинг, заняв 7-ю строчку.

Напомним, Мбокани известный в УПЛ своими выступлениями за Динамо в 2013-2018 годах. Яремчук также находился в структуре киевского клуба (2007-2012 годы).

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Бельгия Украинцы за рубежом Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Динамо Киев Динамо Киев Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Антверпен Антверпен
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