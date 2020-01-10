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Мбокани: Сборы с Антверпеном – отпуск по сравнению с тем, что было в Динамо при Блохине и Реброве

10 января 13:45 389 Читати українською
Мбокани: Сборы с Антверпеном – отпуск по сравнению с тем, что было в Динамо при Блохине и Реброве
Дьемерси Мбокани / фото ФК Антверпен

Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани вспомнил выступления за Динамо накануне тренировочных сборов с бельгийским клубом.

"Я хочу остаться в Антверпене, но не на один сезон, а как минимум на два. Пока клуб готов продлить контракт только на один год, так как считает меня самым дорогим игроком. Так что уйду я или останусь, зависит от Антверпена.

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Бельгия – моя вторая родина после Конго. Мне и моей семье здесь хорошо. Варианты для продолжения карьеры? Все прояснится 1 февраля. Пока сложно об этом говорить. Ничего не могу гарантировать, но я открыт для любых предложений.

Что касается сборов Антверпена в Испании, то мне здесь нравится. По сравнению со сборами, которые мне пришлось пройти с Динамо при Блохине и Реброве – это отпуск. Иногда я был далеко от дома целый месяц", – приводит слова Мбокани hln.be.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Мбокани провел 20 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 5-ю ассистами. Добавим, что Дьемерси выступал в составе Динамо с 2013 по 2018 годы с перерывами на аренды в Норвиче и Халл Сити.

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