Мбокани продолжает разрывать в Бельгии – экс-динамовец сделал хет-трик, догнав партнера Яремчука, Безуса и Пластуна

Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани устроил сольный концерт в матче 28 тура Лиги Жупиле против Остенде (3:1).

Лига Жупіле, 28 тур

Антверпен – Остенде – 3:1

Голы: Мбокани, 2, 5, 87 – Р. Варгас, 90+2

Экс-форвард киевского Динамо взял бешеный темп с первых секунд, оформив молниеносный дубль. Оба гола вышли типичными для бомбардира Антверпена – добивание после выхода один на один с голкипером и четкое замыкание подачи с углового. Мбокани легко мог забивать третий раз еще до перерыва, однако конголезец смилостивился над соперником.

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Второй тайм не слишком отличался от своего предшественника. Антверпен доминирует и беззаботно транжирит моменты, а игроки Остенде пытаются сохранить хоть какие-то признаки командной игры. В конце концов, Мбокани это надоело и он таки сделал хет-трик, завершив стремительную контратаку хозяев. Единственное, что испортило настроение Антверпену – пропущенный мяч от Рональда Варгаса.

В активе Мбокани уже 18 голов, и он на пару с форвардом Гента Джонатаном Дэвидом возглавляет бомбардирские гонки Лиги Жупиле. Канадец вместе с Романчуком, Безусом и Пластуном занимают вторую строчку таблицы, Антверпен – третий, имея на пять очков меньше.

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