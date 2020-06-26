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Мбокани подписал новый контракт с Антверпеном – экс-форварда Динамо отправляли в конкуренты Яремчуку

09:41 - Читати українською
Мбокани подписал новый контракт с Антверпеном – экс-форварда Динамо отправляли в конкуренты Яремчуку
Дьемерси Мбокани / Getty images

Удачные выступления форварда Антверпена Дьемерси Мбокани убедили руководство клуба продолжить сотрудничество с африканцем.

Бывший нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани останется в бельгийском клубе еще на один сезон, сообщает официальный сайт Антверпена.

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"Антверпен всегда был моим приоритетным вариантом. Я действительно с нетерпением жду скорого возвращения в общую группу для тренировок", – сказал Мбокани.

К слову, в прошлом сезоне 34-летний конголезец провел за свой клуб 36 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 9 голевых передач. Ранее сообщалось, что интерес к Мбокани проявляли Андерлехт, китайский Ухань Чжоер, а также Гент, где Дьемерси мог стать конкурентом Романа Яремчука.

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Дьемерси Дьемерси Мбокани Бельгия Антверпен Антверпен
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