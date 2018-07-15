toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Мбокани не договорился о контракте с Андерлехтом

15:10 38 Читати українською
Мбокани не договорился о контракте с Андерлехтом
Дьемерси Мбокани / Футбол 24

Бывший нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани не смог согласовать свое возвращение в бельгийский Андерлехт.

Конголезец провел неудачные переговоры с боссом "пурпурно-белых" Марком Куком, сообщает HLN.

"В Алієва – ніяких понтів, Мбокані та Ідейє – агресивні і нахабні форварди". Закінчити кар’єру у 24 і не зламатися

По информации издания, Мбокани и президент Андерлехта встретились в Монако, чтобы обсудить возможное возвращение форварда в Брюссель. Фактурный нападающий играл на Констант Ванден Сток в сезоне 2006/07 и в 2011-2013 гг. Однако, договориться с Мбокани, который находится в статусе свободного агента, не удалось.

Ранее форвард мог стать игроком турецкого Бурсаспора, но руководство "зеленых крокодилов" не смогло удовлетворить финансовые аппетиты Дьемерси Мбокани. В сезоне 2017/18 он провел за киевское Динамо 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

Теги
Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Динамо Киев Динамо Киев Андерлехт Андерлехт Бельгия Трансферы Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
22
мин
Франция
18:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук