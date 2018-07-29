Мбокани может стать игроком Анкарагюджю

Бывший нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Новичок турецкой Суперлиги Анкарагюджю заинтересован в подписании экс-нападающего киевского Динамо Дьемерси Мбокани, сообщает Viralspor.

"У Алиева – никаких понтов, Мбокани и Идейе – агрессивные и наглые форварды". Закончить карьеру в 24 и не сломаться

Этот клуб по итогам прошлого сезона финишировал на втором месте в первой лиге и будет выступать в высшем турецком дивизионе.

Ранее форвард мог стать игроком турецкого Бурсаспора, но руководство "зеленых крокодилов" не смогло удовлетворить финансовые аппетиты Дьемерси Мбокани. В сезоне 2017/18 он провел за киевское Динамо 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.