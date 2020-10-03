Антверпен с Дьемерси Мбокани в составе разбил Мехелен в рамках 8-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 8-й тур

Антверпен – Мехелен – 4:1

Голы: Бушири, 5, (аг.), Мийоси, 8, Мбокани, 43, Сек, 78 – Хайреманс, 67

Антверпен уже в первые 8 минут оформил серьезное преимущество. Бушири эффектно срезал мяч в собственные ворота, а Мийоси уже через 3 минуты точно пробил в угол ворот. В конце первой половины Мбокани сделал счет разгромным, удачно сыграв на добивании. Хайреманс один мяч отыграл после перерыва, однако точку поставил Сек, замкнув подачу со штрафного.

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Добавим, что Швед попал в заявку Мехелена, но так и не вышел на поле. Таким образом, Антверпен набрал 14 очка и поднялся на 5 место, а Мехелен остался 13-ым с семью пунктами.

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