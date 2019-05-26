Мбокани дублем помог Антверпену совершить сумасшедший камбэк с Шарлеруа и вырвать путевку в Лигу Европы

В финале плей-офф Лиги Европы в чемпионате Бельгии Антверпен обыграл Шарлеруа.

Бельгия. Плей-офф, финал

Антверпен – Шарлеруа – 3:2

Голы: Мбокани, 16, 67, Рафаэлов, 22(п) – Осимхен, 1, Дессолейл, 12

Андерлехт Макаренко назначил нового тренера

Шарлеруа, который в предыдущем раунде оставил за бортом плей-офф Кортрейк Андрея Бацулы, очень мощно начал финальный поединок.

Уже на 12-й минуте номинальные гости владели преимуществом в 2 мяча. Однако Антверпен нашел в себе силы еще до перерыва восстановить равновесие, а в середине второго тайма забить победный гол. Отметим, что в составе победителей, которые одержали право представлять Бельгию в Лиге Европы, дублем отметился бывший нападающий Динамо Дьёмерси Мбокани.

Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растет