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Мбокани дублем помог Антверпену совершить сумасшедший камбэк с Шарлеруа и вырвать путевку в Лигу Европы

26 мая 19:32 116 Читати українською
Мбокани дублем помог Антверпену совершить сумасшедший камбэк с Шарлеруа и вырвать путевку в Лигу Европы
Антверпен – Шарлеруа – 3:2

В финале плей-офф Лиги Европы в чемпионате Бельгии Антверпен обыграл Шарлеруа.

Бельгия. Плей-офф, финал

Антверпен – Шарлеруа – 3:2

Голы: Мбокани, 16, 67, Рафаэлов, 22(п) – Осимхен, 1, Дессолейл, 12

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Шарлеруа, который в предыдущем раунде оставил за бортом плей-офф Кортрейк Андрея Бацулы, очень мощно начал финальный поединок.

Уже на 12-й минуте номинальные гости владели преимуществом в 2 мяча. Однако Антверпен нашел в себе силы еще до перерыва восстановить равновесие, а в середине второго тайма забить победный гол. Отметим, что в составе победителей, которые одержали право представлять Бельгию в Лиге Европы, дублем отметился бывший нападающий Динамо Дьёмерси Мбокани.

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