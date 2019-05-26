Мбокани дублем помог Антверпену совершить сумасшедший камбэк с Шарлеруа и вырвать путевку в Лигу Европы

В финале плей-офф Лиги Европы в чемпионате Бельгии Антверпен обыграл Шарлеруа.
Бельгия. Плей-офф, финал
Антверпен – Шарлеруа – 3:2
Голы: Мбокани, 16, 67, Рафаэлов, 22(п) – Осимхен, 1, Дессолейл, 12
Андерлехт Макаренко назначил нового тренера
Шарлеруа, который в предыдущем раунде оставил за бортом плей-офф Кортрейк Андрея Бацулы, очень мощно начал финальный поединок.
Уже на 12-й минуте номинальные гости владели преимуществом в 2 мяча. Однако Антверпен нашел в себе силы еще до перерыва восстановить равновесие, а в середине второго тайма забить победный гол. Отметим, что в составе победителей, которые одержали право представлять Бельгию в Лиге Европы, дублем отметился бывший нападающий Динамо Дьёмерси Мбокани.
Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растет