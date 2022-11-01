Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе выразил желание сыграть вместе с Уго Экитике. Об этом информирует Адриен Гренье, ссылаясь на журналиста France Bleu Paris и Le Parisien Бенжамина Куареза.

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"У 20-летнего нападающего есть поддержка в раздевалке ПСЖ. Он знал, куда шел, и убеждён, что заявит о себе в составе команды", – написал Гренье.

Напомним, что в 9 неполных матчах в составе ПСЖ Экитике не забил ни одного мяча.

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