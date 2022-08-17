Парижский клуб не способен держать в хорошем настроении всех своих звезд. Новый конфликт приобрел большие масштабы.

Килиан Мбаппе пропустил старт чемпионата из-за травмы, а первый матч после возвращения завершился скандалом. В поединке против Монпелье француз психами сорвал контратаку, а также поссорился с Неймаром, отобравшим у него второй пенальти.

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Французская пресса говорит, что звезды помирились, однако бразильский журналист Марсело Бехлер убеждает: Мбаппе все равно недоволен своим статусом в клубе. С подписанием нового контракта ПСЖ обещал ему центральную роль в проекте. Килиан рассчитывал, что вся команда будет играть на него.

Но солистом в начале сезона выступает Неймар (5 голов и 3 ассиста), что нервирует Мбаппе. Француз чувствует себя изолированным от команды. Он вступает в споры с другими футболистами и нагнетает атмосферу.

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