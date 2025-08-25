Звезда Реала Винисиус попал в эпицентр скандала с арбитром и трибунами в матче с Овьедо.

Поединок Реала против Овьедо (3:0) стал настоящей сценой для Винисиуса, который неожиданно начал матч на скамейке запасных – впервые с сентября 2024, когда был в заявке.

Реал в тяжелом матче разгромил Овьедо – Мбаппе оформил дубль, Винисиус добил новичка со скамейки запасных

Бразилец появился на поле при счете 0:1 и уже вскоре подтвердил свой класс. На 83-й минуте он вместе с Орельеном Чуамени организовал второй гол, отдав ассист на Килиана Мбаппе, который удвоил преимущество. В то же время именно во время празднования и возникла курьезная ситуация – раздраженный Винисиус начал эмоционально жестикулировать, вероятно, в сторону арбитра, который несколькими минутами ранее показал ему желтую карточку за симуляцию. Чтобы избежать новых проблем, Мбаппе буквально прикрыл ему рот, после чего присоединился и Чуамени, пытаясь успокоить партнера.

За полчаса на поле Винисиус Жуниор успел еще и забить сам, установив окончательный счет матча.

После матча Винисиус ответил на критику в своем стиле. В соцсетях он выложил фото с подписью "Yo soy así" ("Я такой"), где показывает ухо и жестами обращается к трибунам. Во время празднования гола он также продемонстрировал фанам движения руками, намекая на их возвращение в Сегунду. Все это время с трибун в его адрес звучали оскорбления "tonto, tonto" ("дурак").

