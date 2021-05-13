Форвард ПСЖ стал главным героем полуфинального поединка Кубка Франции против Монпелье.

Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота Монпелье, а команда Почеттино вырвала путевку в финал Кубка Франции лишь в серии пенальти (2:2, 6:5). Соперником парижан станет победитель пары Рюмии-Вальерес – Монако.

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Особого внимания заслуживает второй гол Килиана, который стал вирусным в соцсетях. Мбаппе получил мяч на левом фланге атаки, элегантно обыграл защитника и поразил дальний угол. Финт 22-летнего француза напомнил знаменитые переступы бразильца Роналдо, который регулярно использовал такой технический прием.

В сезоне 2020/21 Мбаппе забил 39 голов в 44-х матчах всех турниров и отдал 10 ассистов.

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