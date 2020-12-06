Томас Тухель оставил 21-летнего француза в запасе и выпустил на поле на последние 15 минут. Килиану этого времени оказалось достаточно, чтобы забить очередной гол.

ПСЖ едва не поплатился за отдых Мбаппе и Неймара, Ренн снова проиграл и продолжил падение

Теперь в активе Мбаппе ровно 100 забитых мячей за ПСЖ. Это позволило ему выйти на 4-е место в списке бомбардиров парижского клуба за всю историю, сравнявшись с Домиником Рошто. Заметим, что для попадания в топ-3 осталось нужно забить только 9 голов.

Лидером по этому показателю остается Эдинсон Кавани, у которого 200 голов. Второе место занимает Златан Ибрагимович (156), третье – Паулета (109).