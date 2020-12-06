Мбаппе забил 100-й гол за ПСЖ и может подняться в тройку бомбардиров парижан уже в этом сезоне
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе помог своей команде обыграть Монпелье в рамках 13-го тура французской Лиги 1.
Томас Тухель оставил 21-летнего француза в запасе и выпустил на поле на последние 15 минут. Килиану этого времени оказалось достаточно, чтобы забить очередной гол.
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Теперь в активе Мбаппе ровно 100 забитых мячей за ПСЖ. Это позволило ему выйти на 4-е место в списке бомбардиров парижского клуба за всю историю, сравнявшись с Домиником Рошто. Заметим, что для попадания в топ-3 осталось нужно забить только 9 голов.
Лидером по этому показателю остается Эдинсон Кавани, у которого 200 голов. Второе место занимает Златан Ибрагимович (156), третье – Паулета (109).