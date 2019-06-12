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Мбаппе забил 100-й гол в карьере – видеообзор матча Андорра – Франция – 0:4

09:58 40 Читати українською
Мбаппе забил 100-й гол в карьере – видеообзор матча Андорра – Франция – 0:4
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Сборная Франции разгромила Андорру в матче отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

 

Первый гол в отчетном матче забил Килиан Мбаппе. Для 20-летнего француза он стал 100-м в профессиональной карьере. 87 голов Мбаппе забил выступая на клубном уровне, и еще 13 в футболке сборной Франции.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Евро-2020 Франция Франция Андорра Андорра Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Андорра - Франция
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