Атлетико обыграл Реал в матче 7-го тура Ла Лиги (5:2). Во время этой встречи капитан хозяев Коке провоцировал Винисиуса Жуниора. Все началось со стычки между двумя игроками на поле, после которой бразилец назвал Коке "чертовым плаксой".

Позже капитан Атлетико указал на Килиана Мбаппе и сказал Винисиусу: "Он вытеснил тебя... Лучший". Бразилец ответил: "Конечно, но мы играем вместе и выигрываем больше".

Также Винисиус указал на жалобы Коке в интервью: "Ты постоянно болтаешь с прессой. Ты рассказываешь журналистам обо всем, что я тебе говорю".

Эти конфликты были зафиксированы камерой Movistar.

