"Мбаппе вытеснил тебя": Коке провоцировал звезду Реала во время дерби – тот не стал молчать в ответ
Полузащитник Атлетико Коке провоцировал форварда Реала Винисиуса Жуниора во время дерби.
Атлетико обыграл Реал в матче 7-го тура Ла Лиги (5:2). Во время этой встречи капитан хозяев Коке провоцировал Винисиуса Жуниора. Все началось со стычки между двумя игроками на поле, после которой бразилец назвал Коке "чертовым плаксой".
Казахстан шокировал игроков Реала – "бланкос" привезли с собой легенду, которая играла на России
Позже капитан Атлетико указал на Килиана Мбаппе и сказал Винисиусу: "Он вытеснил тебя... Лучший". Бразилец ответил: "Конечно, но мы играем вместе и выигрываем больше".
Также Винисиус указал на жалобы Коке в интервью: "Ты постоянно болтаешь с прессой. Ты рассказываешь журналистам обо всем, что я тебе говорю".
Эти конфликты были зафиксированы камерой Movistar.
Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й забитый мяч Мбаппе, Гюлер оформил гол+пас и стал антигероем