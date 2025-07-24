Мбаппе станет новой "десяткой" Реала. Сам француз объявил об этом в своем Твиттере, опубликовав загадочный пост, состоящий из двух символов – "10". Заветный номер стал свободным после того, как его владелец Лука Модрич покинул "бланкос".

Мбаппе получил неожиданного конкурента в борьбе за 10-й номер Реала – решение принимает не он

Ранее сообщалось, что на "десятку", кроме Мбаппе, претендует также полузащитник Арда Гюлер. Marca информировала о том, что решать, кто получит культовый номер, будет руководство клуба. При этом Лука Модрич после своего последнего матча за Реал подарил футболку с "десяткой" на спине именно турецкому плеймейкеру – считалось, что таким образом он завещает этот номер ему.

Однако, очевидно, Мбаппе выиграл у Гюлера конкуренцию за право владеть самым культовым номером в футболе.