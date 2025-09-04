"Я очень рад, что могу начать новый сезон. Приехал в команду с большим желанием. Это замечательный год для моего клуба, моей национальной сборной и для меня. Есть все, чтобы достичь больших вещей. Думаю, что у нас есть все необходимое, чтобы достичь хороших результатов. Для нас все начинается завтра (с матча против Украины, прим.) с квалификации. Важно поехать в США (на ЧМ-2026, прим.). Я сосредоточен на каждом матче.

"Вопиющий непрофессионализм и дилетантство": спортивный врач разнес Эвертон из-за новой травмы Миколенко

Я могу играть по любой системе. В 3-5-2 нужно много двигаться. Это создает риски для баланса. Мы пропустили слишком много голов на последних тренировочных сборах. Это хорошая система, но я не знаю, как мы сыграем завтра.

Я не знаю, готовы ли мы играть сезон из 60 игр. Я не помню, чтобы игрок играл 60 игр в своей лучшей форме. Для меня это невозможно. В прошлом сезоне была полная путаница. Люди говорили, что это вирус. Или мы слишком много играем? Мое мышление эволюционировало. Нам просто нужно немного больше отдыхать. Это не вопрос матчей, а скорее восстановления. Я видел, как команды возвращаются к тренировкам, пока мы еще были на клубном чемпионате мира.

Кого могу выделить в сборной Украины? Лунин, но его здесь нет. Он мой фаворит.

Насчет капитанской повязки, я вырос как капитан. Начинал как новичок. Теперь у меня чуть больше опыта, я стараюсь быть объединяющей силой, вовлеченным. Стараюсь дать свободу новым игрокам и оставить место для каждого из моих товарищей по команде. Каждый из моих товарищей по команде играет важную роль. Особенно, если мы хотим далеко пройти в соревнованиях, особенно на Чемпионате мира.

Дешам – памятник французского футбола. Его резюме говорит само за себя. Он вошел в историю как игрок и как тренер. Он вернул французскую команду на карту мира. Мы должны быть ему вечно благодарны. Из двух звезд, которых мы имеем, он внес вклад в обе. Сейчас, по его словам, это его последний сезон. Мы надеемся, что он будет счастлив с Чемпионатом мира в его руках, чтобы завершить его", – цитирует RMC Sport Мбаппе.

Напомним, что Франция сыграет против Украины в отборе к ЧМ-2026 в пятницу, 5 сентября. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом