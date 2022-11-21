Звезда планирует использовать свое пребывание в Катаре на чемпионате мира и организовать встречу с высшим руководством клуба, утверждает Sport.es.

Неймар раскрыл меркантильную причину, почему ему нравится играть рядом с Месси и Мбаппе

Мбаппе только летом подписал новый контракт на три года, но очень быстро разочаровался в проекте ПСЖ. Нападающий будет настаивать, чтобы его отпустили уже во время зимнего трансферного окна. ПСЖ рассчитывает получить за чемпиона мира минимум 150 млн евро – такую ​​сумму пока способен потянуть только Манчестер Юнайтед. Впрочем, спортивные перспективы этого клуба нравятся Мбаппе еще меньше.

Француз несколько раз признавался в симпатии к Ливерпулю, и "красные" тоже хотели бы видеть такого игрока у себя. Здесь критической становится проблема гигантской цены, которая пугает осторожных владельцев мерсисайдского клуба. Вернуться к гонке в любой момент может Реал, но мадридцы после летней выходки с подозрением относятся к Мбаппе и его окружению.

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