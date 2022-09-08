Мбаппе вспомнил самое болезненное поражение в своей карьере: "Мне хотелось плакать"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, какой матч принес ему кучу неприятных эмоций.
"Когда мы проиграли финал Лиги чемпионов Баварии. Это же решающий матч. Вы заканчиваете игру, берете свою медаль и видите кубок, но он не для вас. Странное чувство, но такова жизнь.
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Честно говоря, мне хотелось плакать. Тебе просто хочется плакать, хочешь побыть один. Но это часть вашей истории, и вы должны совершенствоваться, чтобы вернуться и победить", – сказал Мбаппе в интервью WSJ.
Напомним, Килиан уже стал чемпионом мира и выиграл кучу трофеев во Франции, но Лига чемпионов 23-летнему нападающему пока не покорилась.
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