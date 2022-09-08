"Когда мы проиграли финал Лиги чемпионов Баварии. Это же решающий матч. Вы заканчиваете игру, берете свою медаль и видите кубок, но он не для вас. Странное чувство, но такова жизнь.

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Честно говоря, мне хотелось плакать. Тебе просто хочется плакать, хочешь побыть один. Но это часть вашей истории, и вы должны совершенствоваться, чтобы вернуться и победить", – сказал Мбаппе в интервью WSJ.

Напомним, Килиан уже стал чемпионом мира и выиграл кучу трофеев во Франции, но Лига чемпионов 23-летнему нападающему пока не покорилась.

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