Мбаппе всегда хотел оказаться в Реале, – экс-наставник ПСЖ Эмери

Экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о желании Мбаппе присоединиться к мадридскому Реала во время работы испанского специалиста во главе парижан.

"Мне приходилось договариваться с Килианом и его отцом, чтобы форвард остался. Мбаппе хотел выбрать мадридский Реал. Он также имел шанс оказаться в Барселоне, но с закрытыми глазами выбрал бы "сливочных".

Мбаппе хочет играть центрфорварда и иметь больше влияния в ПСЖ, – ESPN

Несмотря на это, мы убедили его в проекте в ПСЖ и он остался. Мы должны были предложить больше денег, и именно это мы и сделали", – поделился Эмери в комментарии Cadena SER.

В текущем сезоне Мбаппе в составе ПСЖ провел 42 матча, в которых отметился 38 голами и 17 ассистов.

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