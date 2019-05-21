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Мбаппе всегда хотел оказаться в Реале, – экс-наставник ПСЖ Эмери

21 мая 09:23 126 Читати українською
Мбаппе всегда хотел оказаться в Реале, – экс-наставник ПСЖ Эмери
Килиан Мбаппе / AP

Экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о желании Мбаппе присоединиться к мадридскому Реала во время работы испанского специалиста во главе парижан.

"Мне приходилось договариваться с Килианом и его отцом, чтобы форвард остался. Мбаппе хотел выбрать мадридский Реал. Он также имел шанс оказаться в Барселоне, но с закрытыми глазами выбрал бы "сливочных".

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Несмотря на это, мы убедили его в проекте в ПСЖ и он остался. Мы должны были предложить больше денег, и именно это мы и сделали", – поделился Эмери в комментарии Cadena SER.

В текущем сезоне Мбаппе в составе ПСЖ провел 42 матча, в которых отметился 38 голами и 17 ассистов.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франция Унаи Эмери Унаи Эмери
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