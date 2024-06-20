Сегодня вечером форвард сборной Франции Килиан Мбаппе проведёт свою первую тренировку в защитной маске.

В четверг, 20 июня, официальный Твиттер сборной Франции опубликовал первое фото, на котором Мбаппе был изображён в специальной защитной маске. В матче с Австрией будущий форвард Реала столкнулся с защитником соперника и сломал себе нос. Он сможет продолжить выступления на Евро-2024 только в этом средстве защиты.

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Дизайн маски выполнен в цветах французского флага – синий, белый и красный. Также на защитное средство был нанесен символ Франции – петух.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отмечал, что Мбаппе готовится сыграть в матче второго тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами. Эта встреча состоится в пятницу, 21 июня.