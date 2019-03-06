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Мбаппе возглавил рейтинг ассистентов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

6 марта 23:40 46 Читати українською
Мбаппе возглавил рейтинг ассистентов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе / Фото ПСЖ

Молодой форвард ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает устанавливать индивидуальные достижения.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

ПСЖ принимает Манчестер Юнайтед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гости быстро открыли счет, но парижане выровняли положение уже на 12-й минуте благодаря голу Берната.

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Килиан Мбаппе присоединился к этому голу, отдав ассист. Для 20-летнего француза это уже 5-результативная передача в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Таким образом Килиан возглавил рейтинг ассистентов турнира, сообщает Goal.

Нападающий ПСЖ опередил по этому показателю хавбека Манчестер Сити Рияда Мареза и форварда Лиона Мемфиса Депая, у которых по 4 ассиста.

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Теги
Лига чемпионов Рекорды Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе ПСЖ - Манчестер Юнайтед Мемфис Депай Мемфис Депай Рияд Марез Рияд Марез ПСЖ ПСЖ
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