Мбаппе возглавил рейтинг ассистентов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Молодой форвард ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает устанавливать индивидуальные достижения.

ПСЖ принимает Манчестер Юнайтед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гости быстро открыли счет, но парижане выровняли положение уже на 12-й минуте благодаря голу Берната.

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Килиан Мбаппе присоединился к этому голу, отдав ассист. Для 20-летнего француза это уже 5-результативная передача в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Таким образом Килиан возглавил рейтинг ассистентов турнира, сообщает Goal.

Нападающий ПСЖ опередил по этому показателю хавбека Манчестер Сити Рияда Мареза и форварда Лиона Мемфиса Депая, у которых по 4 ассиста.

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