Мбаппе восстановился от повреждения – Луис Энрике сообщил об "идеальных кондициях" звезды ПСЖ
18:04 - Читати українською
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался относительно состояния Килиана Мбаппе перед матчем 7-го тура Лиги против Клермона.
"Мбаппе? Килиан тренировался в общей группе, он выполнял все тренировки, без какого-либо дискомфорта. Килиан вполне доступен. Он лечился целую неделю, Мбаппе в идеальном состоянии на игру с Клермоном", – приводит слова Энрике RMC Sport.
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Напомним, Мбаппе травмировался в первом тайме матча с Марселем (24 сентября), который команда Луиса Энрике уверенно выиграла 4:0.
В текущем сезоне Килиан провел 6 матчей за парижан во всех турнирах, забив 8 голов.
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